Relegation: Bochum trifft Trainer-Entscheidung

Der VfL Bochum wird die beiden anstehenden Relegationsspiele gegen Fortuna Düsseldorf mit Interimstrainer Heiko Butscher bestreiten. „Nein, wir glauben weiter fest an Heiko und das Team. Vielmehr geht es jetzt wieder einmal darum, den Reset-Knopf zu drücken“, so Bochums Sportvorstand Patrick Fabian gegenüber der ‚Bild‘, „das ist uns in dieser Saison schon mehrmals gelungen. Doch was war, zählt nicht, es gibt zwei Endspiele.“

Butscher hatte den Klub am 9. April nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln von Thomas Letsch übernommen. In sechs Spielen fuhr er bei einem Unentschieden und drei Niederlagen zwei Siege ein. Nach der gestrigen 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen am letzten Spieltag muss der VfL nun in den zwei Relegationsspielen um den Klassenverbleib kämpfen.