Ex-Münchner Coutinho in die Heimat?

Coutinho könnte im Sommer an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehren. Wie ‚Globo Esporte‘ berichtet, hat der Ausbildungsklub des brasilianischen Edeltechnikers, Vaso de Gama, Kontakt zur Spielerseite geknüpft, um über einen Wechsel zu sprechen. Geplant sei, den 31-Jährigen zunächst von Stammverein Aston Villa auszuleihen.

Aktuell ist Coutinho, der in der Saison 2019/2020 für den FC Bayern auflief, in Katar bei Al Duhail untergebracht. In England steht der frühere Ausnahmekönner bis 2026 unter Vertrag, dort hat er allerdings keine Zukunft. Fraglich ist noch, wie Vasco das üppige Gehalt des 68-fachen Nationalspielers bewerkstelligen kann.