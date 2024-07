Ekitike sieht sich „als eines der Gesichter von Eintracht Frankfurt“

Hugo Ekitike (22) fühlt sich mittlerweile zuhause bei Eintracht Frankfurt. „Ich sehe mich schon ein Stück weit als eines der Gesichter von Eintracht Frankfurt. Als jemanden, der für diesen Verein einsteht“, erklärt der Stürmer gegenüber der ‚Bild‘, „ich bin zu hundert Prozent motiviert, mein Bestes zu geben und einfach Spaß am Fußball zu haben. Kurz gesagt: Ich habe einen Riesen-Hunger auf diese Saison.“

Die Hessen hatten den Stürmer am Winter-Deadline von Paris St. Germain zunächst ausgeliehen und nach der Saison per Kaufoption festverpflichtet. Rückblickend weiß Ekitike den schwachen Start in Frankfurt einzuordnen: „Ich habe einen Moment gebraucht, um die Maschine zum Laufen zu bringen und um meinen Rhythmus zu finden. Am Ende der Saison hatte ich das dann, da hätte ich noch zehn Spiele mehr machen können. Ich habe einfach unglaublich Lust darauf anzugreifen, eine komplette Saison mit Eintracht Frankfurt zu spielen.“