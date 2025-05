Bayern-Abschied: Der Stand bei Coman

Florian Wirtz (21) ist beim FC Bayern der ausgemachte Königstransfer des Sommers. Bis zu 250 Millionen Euro würde das Volumen aus Ablöse und Vertrag umfassen, sollte man denn den Zuschlag beim viel umworbenen Leverkusen-Star erhalten.

Neben der Option, einen Kredit aufzunehmen, wollen die Münchner durch Spielerverkäufe frisches Kapital generieren. Unter anderem Kingsley Coman (28) steht auf der Verkaufsliste. 50 bis 60 Millionen Euro soll das Preisschild für Klubs aus Saudi-Arabien betragen, für englische Vereine 40 Millionen. Zudem würde Bayern das 17 Millionen hohe Jahresgehalt einsparen.

Coman will nicht weg

Mitspielen müsste da natürlich auch Coman. Und hier könnte es problematisch werden: Nach FT-Informationen will der Flügelstürmer den Verein in diesem Sommer zumindest nach aktuellem Stand nicht verlassen. Der vertraglich bis 2027 gebundene Rechtsfuß (38 Saisonspiele, elf Scorerpunkte) fühlt sich wohl in München, auch sein Verhältnis zu Trainer Vincent Kompany ist ausgezeichnet.

Klar ist aber auch, noch bleiben einige Monate Zeit, Coman umzustimmen. Sowohl für Bayern als auch für die Interessenten. Der FC Arsenal und der FC Liverpool haben Coman im Blick, einen Markt gibt es auch in Saudi-Arabien. Konkrete Angebote aus dem Wüstenstaat liegen nach FT-Infos aber noch nicht vor.