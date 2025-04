FC Bayern: Doppeltes Spiel bei Coman?

Der FC Bayern will Geld sparen und Einnahmen generieren, um den Großtransfer von Florian Wirtz (21) stemmen zu können. Ein klarer Verkaufskandidat ist dabei Urgestein Kingsley Coman, der auch selbst schon um die Freigabe gebeten haben soll.

Der 28-Jährige ist zwar generell hoch angesehen in München, doch ist seine Verletzungsanfälligkeit den Entscheidern ein Dorn im Auge. Deshalb soll es im Sommer – zwei Jahre vor Vertragsende – zur Trennung kommen.

An Interessenten mangelt es nicht: Der FC Arsenal hat bereits konkreten Kontakt zu Coman geknüpft, auch der Londoner Lokalrivale Tottenham Hotspur zeigt Interesse. Genauso wie die staatsfinanzierten saudischen Topklubs. Schon im vergangenen Sommer stand ein Wechsel in die Wüste zur Debatte, platzte jedoch.

Coman für Saudis teurer

Die Bayern pokern derweil in Sachen Ablöse hoch. ‚Sky‘ berichtet, dass der FCB von den schwerreichen saudischen Klubs 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse verlangen würde – von englischen wiederum nur 40 Millionen.

Coman selbst könnte im Mittleren Osten deutlich besser verdienen. Die Rede ist von 25 Millionen Euro netto pro Jahr. In England wären es wohl rund 16 bis 17 Millionen brutto und damit so viel wie aktuell in München.