Tel-Verkauf: Rennes verdient kräftig mit

Der FC Bayern geht nicht allein als Nutznießer aus dem Verkauf von Mathys Tel (20). Die französische Zeitung ‚Ouest-France‘ berichtet, dass sich Stade Rennes eine Weiterverkaufsbeteiligung aus dem Gewinn in Höhe von 25 Prozent gesichert hatte. Da Tottenham Hotspur dem Vernehmen nach bis zu 40 Millionen Euro an Ablöse zahlt, macht der FC Bayern mit dem reinen Verkauf einen Gewinn von 20 Millionen.

Somit dürfte Rennes bis zu fünf Millionen erhalten, hinzukommen der Zeitung zufolge mehr als 300.000 an Ausbildungsentschädigung. 2022 hatte der FC Bayern 20 Millionen an den französischen Erstligisten überwiesen, der drei Jahre später also noch einmal kräftig profitiert.