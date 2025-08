MLS-Rekord: Son wechselt nach LA

Der Los Angeles FC macht Heung-min Son zum teuersten Einkauf der MLS-Geschichte. Ein Jahr vor Vertragsende wechselt der 33-Jährige dem Vernehmen nach für 22,5 Millionen Euro von Tottenham Hotspur in die USA, wo er einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf zwei weitere Jahre unterschreibt. Am vergangenen Wochenende hatte die Spurs-Legende bei der Vorbereitungstour in seiner Heimat Südkorea offiziell ihren Abschied verkündet.

Insgesamt spielte der Linksaußen zehn Jahre bei den Nordlondonern, nachdem er 2015 für 30 Millionen Euro von Bayer Leverkusen in die Premier League gewechselt war. In den USA löst er Emmanuel Latte Lath (26) als teuersten Transfer ab. Er war vor einem halben Jahr für 21 Millionen vom FC Middlesbrough zu Atlanta United gekommen.