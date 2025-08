Neuer vermittelt: Sydneys Versuch bei Müller

Der Sydney FC hätte Thomas Müller liebend gerne nach Australien geholt. Das bestätigt Sportdirektor Alexander Baumjohann, der selbst einst für den FC Bayern spielte, gegenüber dem ‚kicker‘: „Wir haben während der Klub-WM Nachrichten ausgetauscht, telefoniert. Und irgendwann habe ich ihm über einen Zoom-Call unser Projekt vorgestellt. Von da an bestand regelmäßiger Kontakt mit ihm und seinem Berater.“ Den Kontakt hergestellt hat Manuel Neuer (39), der mit Baumjohann befreundet ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich hatte schon das Gefühl, dass er (Müller, Anm. d. Red.) sich spätestens nach unserer Präsentation ernsthaft mit diesem Angebot auseinandergesetzt hat. Und auch beeindruckt war, was wir hier machen. Wir haben auf Hochtouren daran gearbeitet, ein kreatives Angebot zusammenzustellen“, so Baumjohann. Letztlich hat sich Müller aber für einen Wechsel nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps entschieden, um in der MLS zu spielen. „Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute, dass er in Vancouver glücklich wird. Und wenn nicht – das habe ich ihm auch gesagt –, dann steht die Tür für ihn bei uns immer offen“, gibt Baumjohann die Hoffnung auf einen späteren Transfer des 35-jährigen Müller nicht auf.