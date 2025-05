Transferpuzzle FC Bayern: Mit 5 Neuzugängen zum Champions League-Titel?

Die Meisterschaft allein reicht dem FC Bayern nicht. Im Sommer will der Rekordmeister nachlegen – vor allem in der Defensive herrscht Bedarf. Ein neuer Abwehrboss soll kommen, dazu ein Upgrade auf der rechten Seite. Sportvorstand Max Eberl will die Qualität im Defensivverbund erhöhen.

Verkäufe sind eingeplant, einige Stars stehen zur Disposition. In der Offensive könnten gleich mehrere Spieler gehen, sie sollen Platz und Budget schaffen für den geplanten Königstransfer: Florian Wirtz.

Für den Spielmacher von Bayer Leverkusen geht der Rekordmeister ans finanzielle Limit – vielleicht sogar darüber hinaus. Unsere Kollegen von Kick11 präsentieren ihr Transferpuzzle zum FC Bayern.