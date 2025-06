Gnabry spricht über Bayern-Zukunft

Wie lange bleibt Serge Gnabry dem FC Bayern noch erhalten? Eine Antwort auf diese Frage ließ sich der 29-jährige Flügelspieler am gestrigen Donnerstag gegenüber ‚Sky‘ nicht entlocken: „Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich gut bei Bayern. Es macht super viel Spaß in der Mannschaft zu spielen, in der Mannschaft zu sein. Alles andere schauen wir mal.“

Als beschlossene Sache gilt zumindest, dass Gnabry seinen aktuell bis 2026 datierten Vertrag an der Säbener Straße erfüllen wird. Damit den deutschen Rekordmeister nicht das gleiche Schicksal ereilt wie mit Leroy Sané (29), den es ablösefrei zu Galatasaray zieht, müsste man mit Gnabry verlängern. Eine finale Entscheidung ist diesbezüglich aber noch nicht gefallen.