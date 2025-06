Inter: 25-Millionen-Stürmer im Anflug

Inter Mailand hat ein Sturmtalent am Haken. Laut ‚Sky Italia‘ stehen die Nerazzurri kurz vor einer Einigung mit Parma Calcio über einen Transfer von Ange-Yoan Bonny. Demnach ist Inter bereit, eine Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro für die Dienste des 21-jährigen Franzosen hinzublättern.

In Parma steht Bonny noch bis 2027 unter Vertrag. In der vergangenen Spielzeit war der Angreifer gesetzt und absolvierte in seiner ersten Serie A-Saison 37 Partien, in denen ihm sechs Treffer und vier Assists gelangen. Mit dem Wechsel würde der 1,89 Meter große Rechtsfuß seinem Trainer Cristian Chivu folgen, der ebenfalls von Parma nach Mailand abwanderte.