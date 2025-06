Juve funkt bei Sancho dazwischen

Juventus Turin will den Wechsel von Jadon Sancho zur SSC Neapel verhindern. Gianluca Di Marzio berichtet, dass die Alte Dame in den letzten Stunden an Manchester United herangetreten ist, um über einen möglichen Wechsel des 25-Jährigen zu sprechen. Sanchos Vertrag in Manchester läuft im kommenden Jahr aus, der Rechtsaußen spielt keine Rolle mehr in den Planungen der Red Devils.

Erst kürzlich berichtete ‚Sky Italia‘, dass sich Sancho bereits mündlich mit Neapel geeinigt hat. Jedoch pocht United auf 25 Millionen Euro Ablöse, die der italienische Meister nach aktuellem Stand nicht zahlen will. Somit wittert Juve seine Chance beim Engländer.