Schalke: Baumann bestätigt Katic-Interesse

Frank Baumann hat das Interesse des FC Schalke 04 an Innenverteidiger Nikola Katic vom FC Zürich bestätigt. Auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Trainers Miron Muslic sagte der Sportvorstand: „Wir haben uns sehr klar damit beschäftigt, wie gewisse Positionsprofile aussehen sollen, was wir in der Gruppe brauchen an Führungsspielern. Und dass wir bei der Achse in der Innenverteidigung noch Bedarf haben, ist auch bekannt. Dass Nikola da ein Spieler ist, mit dem wir uns beschäftigen, ist kein Geheimnis. Aber zu aktuellen Ständen der Vertragsverhandlungen äußere ich mich grundsätzlich nicht.“

Die Königsblauen sollen sich intensiv um eine Verpflichtung des 28-Jährigen bemühen. In der vergangenen Spielzeit war Katic leihweise in der zweiten englischen Liga für Plymouth Argyle aufgelaufen und hatte dort unter Muslic gespielt. Der neue S04-Coach kann sich eine erneute Zusammenarbeit gut vorstellen: „Ich kenne ihn natürlich, sein Profil, aber ich kenne vor allem seinen Charakter. Nikola ist ein Leader, eine Führungspersönlichkeit, er könnte ganz gut zu uns passen.“