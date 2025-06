Rekordablöse: Bayer tütet Quansah-Deal ein

Der dritte Sommertransfer zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Liverpool bahnt sich an. Während Jeremie Frimpong (24) und Florian Wirtz (22) aus Deutschland nach England wechseln, tritt Jarell Quansah den umgekehrten Weg an.

Der ‚Telegraph‘ berichtet von einer vollständigen Einigung zwischen den Vereinen in puncto Ablösesumme. Umgerechnet knapp 35 Millionen Euro fließen der englischen Zeitung zufolge für den Innenverteidiger, der somit zum teuersten Einkauf der Werkself-Geschichte avanciert.

Quansah hatte dem Wechsel zuvor bereits zugestimmt. In Leverkusen erwartet den 22-Jährigen, dem bei den Reds zu wenig Spielzeit in Aussicht gestellt wurde, eine langfristige Anstellung bis 2030.

Beim deutschen Vizemeister soll der aktuell an der U21-EM für England teilnehmende Rechtsfuß in die Fußstapfen von Jonathan Tah (29) treten, den es zum FC Bayern zog. Ob Bayer an Malick Thiaw (23) vom AC Mailand dranbleibt, wird wohl unter anderem von weiteren potenziellen Abgängen abhängen.