Bayern-Zukunft offen: Kusi-Asare heiß begehrt

Im Februar 2024 ließ sich der FC Bayern die Dienste des damals erst 16-jährigen Jonah Kusi-Asare immerhin 2,5 Millionen Euro kosten. In seiner Heimat Schweden zählte der Angreifer von AIK Solna zu den größten Talenten seines Jahrgangs, die nächsten Schritte sollten in München folgen.

Doch bisher stehen in Kusi-Asares Vita nur zwei Einsatzminuten für die Profis. Auch verletzungsbedingt konnte der 17-Jährige noch nicht richtig Fuß fassen. Für Bayerns zweite Mannschaft und die U19 erzielte er fünf Treffer in 23 Spielen. Genug, um immerhin diesen Sommer Teil der USA-Reise zu sein.

Abschied nach Klub-WM?

Bei der aktuell laufenden Klub-WM in den Staaten zählt Kusi-Asare zwar zum Aufgebot von Trainer Vincent Kompany, doch bald könnte es für den Teenager bei einem anderen Klub weitergehen. Laut ‚Sky‘ finden derzeit intensive Gespräche über dessen Zukunft statt. Ein Abgang ist möglich, da für Kusi-Asare demnach zahlreiche Anfragen vorliegen.

Mit Rapid Wien, KVC Westerlo und Velje BK bekunden drei Klubs Interesse an einer Leihe, dem von Bayern bevorzugten Geschäftsmodell. Dafür müsste allerdings der bis 2026 datierte Vertrag verlängert werden. ‚Sky‘ zufolge existieren mit der PSV Eindhoven, dem OGC Nizza und dem FC Nordsjaelland gleich drei Vereine, die an einem direkten Kauf des 1,96 Meter großen Rechtsfußes interessiert sind.

Die Bayern müssen also ein Jahr vor Vertragsende eine Grundsatzentscheidung treffen, wie es mit dem Schweden weitergeht. Nach Kusi-Asares Profidebüt für die Bayern am 31. Spieltag gegen Mainz 05 (3:0) lobte Sportdirektor Christoph Freund dessen Entwicklung: „Jonah macht es im Training richtig gut und geht weitere Entwicklungsschritte nach vorne. Er ist auch schon länger dabei und mich freut es, dass er jetzt die ersten Minuten in der Bundesliga bekommen hat.“