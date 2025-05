13 Millionen: Eintracht an neuem Torjäger dran

In den vergangenen Jahren war Eintracht Frankfurt Spitzenreiter darin, Stürmer mit großem Verbesserungspotenzial weiterzuentwickeln. Im Sommer könnte es Hugo Ekitiké (22) seinen zahlreichen Vorgängern nachmachen und der SGE einen warmen Geldregen bescheren – der dann wieder reinvestiert werden könnte. Doch selbst wenn der Franzose noch ein Jahr in der Mainmetropole bleibt, hält Frankfurt die Augen offen nach Verstärkungen.

Nach FT-Informationen befasst sich die Eintracht intensiv mit Mathias Kvistgaarden von Bröndby IF. Der 23-jährige Däne stand bereits im Winter auf dem Einkaufszettel, als es darum ging, Topscorer Omar Marmoush (26) zu ersetzen. In der Zwischenzeit hat Kvistgaarden weiterhin an seiner Torquote geschraubt und begeistert die SGE-Scouts nach wie vor. Der flinke 1,74 Meter große Rechtsfuß hat nach 33 Einsätzen starke 22 Treffer und fünf Assists auf dem Konto.

Am vergangenen Wochenende schnürte der dänische U21-Nationalspieler im Pokalhalbfinalhinspiel gegen Silkeborg (3:3) einen Doppelpack. Bröndby erhofft sich beim Verkauf 13 Millionen Euro Ablöse. Für Frankfurt mit Blick auf die bevorstehende Qualifikation für die Champions League eine machbare Summe. Neben dem Bundesligadritten hat nach FT-Infos auch Celtic Glasgow die Fühler ausgestreckt. Darüber hinaus sind weitere Klubs aus Europa auf Kvistgaarden (Vertrag bis 2027) aufmerksam geworden.