Bayern: Müller-Wechsel ausgeplaudert?

Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz hat die nächste Karriestation von Thomas Müller durchsickern lassen. Im Podcast ‚Viertelstunde Fußball‘ sagte der 36-Jährige über die Zukunft des Urgesteins des FC Bayern: „Der wechselt nach Amerika, wird Anfang Juni bekanntgegeben.“ Das wisse Großkreutz „von Müllers Nachbarn.“ Es wäre nicht das erste Mal, dass der Weltmeister von 2014 im Vorfeld über Geschehnisse in der Bundesliga Bescheid weiß.

Schon bei der Ablösung von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund sagte Großkreutz korrekt voraus, dass Niko Kovac das Traineramt bei den Schwarz-Gelben übernehmen werde. Müllers Wechsel in die USA ist zum aktuellen Zeitpunkt wohl das wahrscheinlichste Szenario. Derzeit macht der FCB dem 35-Jährigen einen Wechsel zum US-Partnerklub Los Angeles FC schmackhaft und stellt ein Haus in Beverly Hills in Aussicht. Auch der japanische Klub Vissel Kobe befindet sich in der Verlosung.