Köln: Struber & Keller müssen gehen

Die Stühle von Gerhard Struber als Cheftrainer und Christian Keller als Sport-Geschäftsführer beim 1. FC Köln wackeln gewaltig. Wie der ‚Express‘ berichtet, findet am Geißbockheim am späten Sonntagabend eine Krisensitzung der Gremien des Zweitligisten statt. Zur Debatte stehen die beiden genannten Personalien. Nicht mehr alle Parteien in Kölns Führungsetage sollen von einem erfolgreichen Saisonabschluss unter der Führung von Keller und Struber überzeugt sein.

Als mögliche Übergangslösung, um den Aufstieg in die Bundesliga zu sichern, könnte U19-Trainer Stefan Ruthenbeck übernehmen. Lizenzleiter Thomas Keller könnte ihm assistieren. Ob derartige Konsequenzen gezogen werden, steht bis zur Stunde noch nicht fest. Struber stand in den vergangenen Wochen extrem in der Kritik, da die Mannschaft der Kölner spielerisch keinerlei Weiterentwicklung erkennen ließ.

Update (22:27 Uhr): Die ‚Bild‘ berichtet nun vom Ergebnis der Gespräche. Der Boulevard-Zeitung zufolge trennt sich der FC sofort von Struber und Keller. Eine offizielle Mitteilung des Klubs sei für den morgigen Montag angedacht.