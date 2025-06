14 Millionen: Como angelt sich Offensivtalent

Die Verantwortlichen von Como 1907 basteln weiter an einem spannenden Kader für Startrainer Cesc Fàbregas. Laut Fabrizio Romano hat sich der Serie A-Klub mit AZ Alkmaar auf einen Transfer von Talent Jayden Addai geeinigt. Für den Rechtsaußen fließen 14 Millionen Euro in die Niederlande, wo der 19-Jährige vertraglich noch bis 2028 gebunden ist.

Der Deal befinde sich in den finalen Zügen, Como müsse nur noch letzte Details mit der Spielerseite klären. Addai absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 23 Partien für AZ, in denen er drei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Dabei kam der flinke Linksfuß meist als Einwechselspieler zum Einsatz.