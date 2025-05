Wolfsburg wirft Hasenhüttl raus

Die Wege von Ralph Hasenhüttl und dem VfL Wolfsburg sind ab sofort getrennt. Wie der Bundesligist am späten Sonntagabend mitteilt, wurde die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Trainer beendet. Die Entlassung des 57-Jährigen gilt mit sofortiger Wirkung. U19-Coach Daniel Bauer übernimmt interimsweise bis zum Ende der Spielzeit.

Neben dem Cheftrainer müssen auch weitere Angestellte die Koffer packen. Craig Fleming und Patrick Hasenhüttl aus dem Trainerteam sowie Analyst Martin Raschick und Rainer Widmayer (Schnittstelle zur Akadamie) befinden sich fortan auf Jobsuche.

Geschäftsführer Peter Christiansen zum Aus von Hasenhüttl: *„Ralph Hasenhüttl hat den VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison in einer schwierigen Phase übernommen. Es ist ihm gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren und in sichere Fahrwasser zu führen. Dafür bedanken wir uns bei ihm. Die Ergebnisse und die Entwicklung in den letzten Monaten haben jedoch den Entschluss in uns reifen lassen, jetzt zu reagieren. Diese Entscheidung haben wir in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrats-Präsidium getroffen. Für seine berufliche wie private Zukunft wünschen wir Ralph Hasenhüttl alles Gute.“