Freiburgs Idee mit Röhl

Der SC Freiburg erhofft sich einen warmen Geldregen durch Merlin Röhl. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will man den 22-Jährigen noch mindestens eine Saison in den eigenen Reihen halten, um ihn anschließend für eine Summe jenseits der 20-Millionen-Euro-Grenze zu verkaufen. Dabei hält der SC alle Fäden in der Hand, erst im vergangenen Jahr verlängerte der Offensivakteur seinen Vertrag langfristig.

Aktuell läuft Röhl für die deutsche U21-Auswahl bei der EM auf. Im Viertelfinale gegen Italien gelang dem gebürtigen Berliner das entscheidende Tor zum 3:2.