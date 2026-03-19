Avdullahu fehlt wochenlang

In Teilen des Saisonendspurts muss die TSG Hoffenheim auf einen wichtigen Akteur verzichten. Auf der heutigen Pressekonferenz zum bevorstehenden Bundesligaspieltag bestätigte Trainer Christian Ilzer den wochenlangen Ausfall von Leon Avdullahu: „Der Ausfall von Leon ist natürlich schon ein schwerwiegender.“ Der 22-jährige Kosovare erlitt eine muskuläre Verletzung im Adduktorenbereich.

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„Er hatte einfach eine ganz zentrale Rolle für unsere Balance, für unser Aufbauspiel, genauso auch im Verteidigen mit seinem Anschlussverhalten. Ob es das Gegenpressing, ob es das schnelle Organisieren eines Abwehrblocks war, er hat einfach eine Schlüsselposition“, fasst Ilzer den Wert des zentralen Mittelfeldspielers für seine Mannschaft zusammen.