Bitterer Verlust: Reis verlässt den HSV

Ludovit Reis wird seine Karriere zukünftig in Belgien fortsetzen. Wie der FC Brügge bekanntgibt, wurde der 24-Jährige vom Hamburger SV verpflichtet. In Brügge erhält der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029. Als Ablöse fließen kolportierte sieben Millionen Euro Euro Ablöse zuzüglich einer weiteren Million an Boni, dazu sichert sich der HSV dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung über 20 Prozent.

Reis war 2021 von FC Barcelona, der bei dem Deal aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung dreißig Prozent der Ablöse einstreicht, zu den Rothosen gewechselt. Für den HSV bestritt der ehemalige U21-Nationalspieler der Niederlande insgesamt 129 Pflichtspiele, in denen er 20 Tore erzielte und 13 Treffer vorbereitete. Bis zum Schluss hatten die Bosse um Sportvorstand Stefan Kuntz um Reis gekämpft, blieben aber am Ende erfolgslos.