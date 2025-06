Hoher Profit: Burnley wildert in Rom

Der FC Burnley darf womöglich bald einen neuen Flügelspieler im Kader begrüßen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich die Clarets mit Lazio Rom über einen Transfer von Loum Tchaouna geeinigt. Demnach kostet der 21-Jährige bis zu 15 Millionen Euro Ablöse. Lazio hat sich überdies noch eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent gesichert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der ewigen Stadt fungierte Tchaouna in der abgelaufenen Saison meist als Einwechselspieler. Lediglich ein Tor konnte er dabei beisteuern. Rom holte ihn erst vor einem Jahr für 8,45 Millionen Euro von US Salernitana, nun winkt Profit.