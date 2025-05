Wechselgerüchte: Bayern-Flirt Huijsen bleibt gelassen

Der von zahlreichen europäischen Topklubs umworbene Innenverteidiger Dean Huijsen will sich bezüglich seiner Zukunft im Anschluss an die Saison nicht verrückt machen. „Ich bin ziemlich entspannt, ein cooler Typ. Ich denke nicht zu viel darüber nach“, sagte der 20-Jährige gegenüber ‚Sky Sports‘ nach dem 2:1 Sieg des AFC Bournemouth beim FC Arsenal. Und weiter: „Ich gehe jeden Morgen mit einer tollen Gruppe zum Training. Ich genieße einfach meinen Fußball und habe im Moment einfach Spaß daran, Fußball zu spielen. Es läuft gut, also bin ich glücklich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

An die Cherries ist der spanische Nationalspieler (ein Länderspiel) noch langfristig bis 2030 gebunden. Der Rechtsfuß darf Bournemouth jedoch für festgeschriebene 58 Millionen Euro verlassen. Mit seinen starken Leistungen für den englischen Tabellenachten hat Huijsen unter anderem das Interesse des FC Bayern München von Real Madrid sowie der gesamten Premier League-Elite geweckt. Im vergangenen Sommer war das Abwehrjuwel für 15,2 Millionen Euro von Juventus Turin zu Bournemouth gewechselt.