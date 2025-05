Neuer Favorit im De Bruyne-Poker

Im Rennen um Kevin De Bruyne kristallisiert sich ein neuer Favorit heraus. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befindet sich Chicago Fire bei dem Belgier in der Pole Position. Zuletzt hieß es noch, dass auch Inter Miami auf eine Verpflichtung pocht. Allerdings stehen dort schon drei Spieler außerhalb der Gehaltsobergrenze unter Vertrag, was einen Transfer des 33-Jährigen vorerst unmöglich macht.

Neben den genannten Vereinen sollen auch D.C. United und der New York City FC Interesse am Spielmacher haben. De Bruyne selbst soll sich allerdings auch einen Verbleib in Europa vorstellen können. Sein auslaufender Vertrag bei Manchester City wird nicht verlängert.