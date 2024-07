Konkretes Interesse: 30-Millionen-Stürmer für den VfB?

Der VfB Stuttgart macht den vielleicht größten Umbruch aller Bundesligisten durch. Insbesondere die Offensive wird, zum Teil gezwungenermaßen, umgekrempelt. Toptorjäger Serhou Guirassy (28) hat die Schwaben bereits in Richtung Borussia Dortmund verlassen, zudem ziehen sich die Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion über den Transfer von Deniz Undav (28) wie Kaugummi.

Dem gegenüber steht bislang einzig Ermedin Demirovic (26), der für bis zu 26 Millionen Euro vom FC Augsburg losgeeist wurde. Für den Fall, dass der Undav-Deal nicht zustande kommt, schauen sich die Verantwortlichen nach Alternativen um. Neben Albert Gudmundsson (27/FC Genua) und Arnaud Kalimuendo (22/Stade Rennes) wurde ein weiterer Kandidat in der Serie A ausgemacht.

Atalantas Rekordeinkauf

Gianluca Di Marzio zufolge signalisiert der deutsche Vizemeister konkretes Interesse an El Bilal Touré (22) von Atalanta Bergamo. Von einer ersten Kontaktaufnahme zwischen den Parteien ist die Rede. Unklar bleibt, ob die Klubs in puncto Ablösevorstellungen auf einen Nenner kommen. Denn erst im vergangenen Jahr hatte Atalanta fast 30 Millionen Euro für Touré an UD Almería gezahlt und ihn damit zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte gemacht.

Als die erhoffte Verstärkung erwies sich der malische Nationalspieler (19 Länderspiele) nicht – zugegebenermaßen auch aufgrund einer langwierigen Oberschenkelverletzung. 17 Einsätze, drei Treffer sowie eine Vorlage stehen nach seiner Debüt-Saison in Italien zu Buche. Könnte VfB-Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß den gebürtigen Ivorer zurück in die Erfolgsspur bringen?