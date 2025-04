VfB: Woltemade-Preis explodiert

Die starke Entwicklung in den vergangenen Monaten und der Hype um seine Person lassen die mögliche Ablösesumme für Stürmer Nick Woltemade weiter steigen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, liegt der vom VfB Stuttgart aufgerufene Preis bei bis zu 50 Millionen Euro. Der 23-Jährige besitzt bei den Schwaben noch einen Vertrag bis 2028, eine Ausstiegsklausel ist darin nicht verankert.

Ein Verpassen des internationalen Geschäfts würde die Chancen auf einen Verbleib sinken lassen. Der großgewachsene Angreifer (1,98 Meter) wurde zuletzt mit dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Auch die Premier League-Klubs FC Everton und Brighton & Hove Albion sollen ihn im Blick haben. Woltemade spielt in der aktuellen Saison groß auf und konnte in wettbewerbsübergreifend 25 Spielen zwölf Tore erzielen und drei weitere vorbereiten.