Falls der Undav-Deal scheitert: Stuttgarts Plan B

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich mit Albert Gudmundsson vom FC Genua. Wie der Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, hat der deutsche Vizemeister erste Schritte in den Verhandlungen mit dem Serie A-Klub eingeleitet.

Das Profil des 27-jährigen Isländers gefalle den VfB-Verantwortlichen sehr. Kein Wunder, schließlich hat Gudmundsson eine Spielzeit mit 21 Torbeteiligungen hinter sich und gleicht als mitspielender Stürmer in manchen Punkten Deniz Undav, der in der vergangenen Saison erfolgreich in Stuttgart auftrumpfte.

Eine Festverpflichtung des deutschen Nationalspielers hat beim VfB aber nach wie vor Priorität. Offiziell steht dieser wieder bei seinem Stammverein Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Die Stuttgarter arbeiten an der Rückkehr des 28-Jährigen und reichten bei den Seagulls jüngst eine verbesserte Offerte über 24 bis 25 Millionen plus Boni ein.

Der ‚Sport Bild‘ berichtet unter Berufung auf Insider, dass es wahrscheinlich ist, dass dieses Angebot zum Durchbruch in den Verhandlungen führen wird. Nur falls der Undav-Deal doch noch scheitern sollte, wird der VfB seinen Plan B wohl konkreter verfolgen.

Auch Kalimuendo ein Thema

Als eine weitere Alternative zu Undav gilt derweil auch Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes. Der 22-jährige Stürmer wurde in den vergangenen Tagen mit dem VfB in Verbindung gebracht. Auch hier ist die Fährte aber noch nicht sonderlich heiß.