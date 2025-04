„Trotz lukrativer Angebote": KSC bindet Pinto Pedrosa

Rafael Pinto Pedrosa bleibt dem Karlsruher SC erhalten. Wie der Verein mitteilt, hat der Rechtsverteidiger seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag langfristig verlängert. „Ich bin unheimlich stolz, nachdem ich meine gesamte Jugend beim KSC verbracht habe, jetzt langfristig meinen Vertrag zu verlängern. Der KSC ist ein sportliches Zuhause für mich geworden. Ich freue mich riesig auf die nächsten Schritte und werde alles geben, um das in mich gesteckte Vertrauen zurückzuzahlen“, so der 17-Jährige.

Pinto Pedrosa war 2017 von seinem Heimatverein, dem SV Kickers Pforzheim, in die Jugendabteilung des KSC gewechselt und durchlief von dort an diverse U-Teams der Badener. In der laufenden Spielzeit feierte der Rechtsfuß sein Profidebüt und kommt seitdem bislang auf 13 Pflichtspiele für das Team von Trainer Christian Eichner. Auch Geschäftsführer Mario Eggimann zeigt sich sehr glücklich mit der Verlängerung. „Rafa ist eines der Toptalente aus unserer erfolgreichen aKAdemie, zeigt dadurch eine sehr hohe Identifikation mit dem KSC. Sein großes Talent und seine Qualitäten sind auch einigen Bundesligisten nicht verborgen geblieben und daher freue ich mich umso mehr, dass wir Rafa trotz anderer lukrativer Angebote vom eingeschlagenen Weg des KSC überzeugen konnten.“