Union: Prtajin blockierte Blitz-Abschied

Ivan Prtajin hätte Union Berlin in dieser Woche den Rücken kehren können, entschied sich aber für einen Verbleib in der Bundesliga. Nach Informationen der ‚Bild‘ erkundigte sich MLS-Klub Real Salt Lake nach dem kroatischen Mittelstürmer. Das dortige Transferfenster war noch bis Mittwoch geöffnet.

Stattdessen will sich Prtajin in Deutschland durchsetzen. Schon im Winter klopften einige Erst- sowie Zweitligisten beim 28-Jährigen an, der in Köpenick nur sporadisch zum Einsatz kommt. In der kommenden Wechselperiode könnte das Union-Missverständnis dann trotz einer bis 2027 gültigen Anstellung beendet werden.