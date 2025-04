McAtee-Poker: Dicke Konkurrenz für Bayer

Bayer Leverkusen muss sich im Werben um James McAtee gegen namhafte Premier League-Konkurrenz behaupten. Nottingham Forest ist in den Poker um den offensiven Mittelfeldspieler von Manchester City eingestiegen, berichtet ‚Sky Sports‘. Für die Tricky Trees ist auf Rang drei liegend die Teilnahme am europäischen Geschäft greifbar. Um sich für die Champions League zu rüsten, wolle man reichlich Geld in frisches Personal investieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bleibt abzuwarten, ob sich McAtee für einen Wechsel innerhalb der Liga begeistern lässt. Ein Engagement bei der Werkself soll für den 22-jährigen Engländer grundsätzlich infrage kommen. In Leverkusen soll er gemeinsam mit Ibrahim Maza (19) dabei helfen, den zukünftigen Abgang von Florian Wirtz (21) aufzufangen. Bayer ist sogar schon mit einer Offerte über 25 Millionen Euro an die Skyblues herangetreten. Nicht ausgeschlossen, dass der Preis für McAtee angesichts der zahlungskräftigen Interessenten aber nochmal steigt.