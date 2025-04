Wirtz-Ersatz: Bayer gibt 25-Millionen-Angebot ab

Bei Bayer Leverkusen könnte im kommenden Sommer ein großer Umbruch anstehen. Auch über einen Abgang von Florian Wirtz (21) wird dabei eifrig spekuliert. Insbesondere der FC Bayern und Manchester City sind an den Diensten des deutschen Nationalspielers interessiert. Sollte Wirtz Leverkusen verlassen, bräuchte das Team von Trainer Xabi Alonso einen Ersatz. Ein heißer Kandidat ist James McAtee.

Wie ‚Sky‘ berichtet, kann sich der 22-jährige Engländer einen Wechsel zum amtierenden deutschen Meister gut vorstellen. Zwischen Bayer und Manchester City sollen bereits konkrete Gespräche über einen möglichen Transfer des Linksfußes laufen. Ein Leihangebot mit anschließender Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro habe City aber abgelehnt.

Auch ein Verbleib von McAtee beim Team von Trainer Pep Guardiola ist derweil gut möglich. Mit den Verantwortlichen der Skyblues soll sich der offensive Mittelfeldspieler in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Verlängerung seines bis 2026 laufenden Vertrags befinden – einen Leihdeal würde das wiederum nicht kategorisch ausschließen.

In der laufenden Saison kommt der englische U21-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend auf bislang 24 Pflichtspiele, in denen er sieben Treffer erzielte. Neben McAtee ist auch dessen Teamkollege Stefan Ortega (32) ein Thema in Leverkusen. Der ehemalige Bielefelder könnte bei der Werkself die neue Nummer eins werden, da sowohl die Zukunft von Lukas Hradecky (35) als auch die von Matej Kovar (24) noch offen ist.