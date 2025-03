Elf Abgänge möglich: Bayer vor großem Sommer-Umbruch

Der erneute Punktverlust des FC Bayern gegen Union Berlin (1:1) lässt bei Bayer Leverkusen ein kleines Fünkchen Hoffnung auf eine mögliche Titelverteidigung keimen. Darüber hinaus steht die Werkself im Halbfinale des DFB-Pokals und trifft dort Anfang April auf den vermeintlich leichten Gegner Arminia Bielefeld. Der volle sportliche Fokus liegt daher auf dem Saisonendspurt.

Im Hintergrund arbeiten die Bosse bereits am Kader für die neue Spielzeit. Während im vergangenen Sommer nach dem Doublegewinn relativ wenige Kaderbewegungen stattgefunden haben, steht Bayer am Ende der aktuellen Saison ein großer Umbruch bevor – unabhängig davon, ob Erfolgstrainer Xabi Alonso an Bord bleibt oder nicht.

Der Spanier wird sich neuesten Berichten zufolge noch bis Ende März entscheiden, wie seine Zukunft aussieht. Dieser Entschluss hat dem Vernehmen nach große Auswirkung auf die weitere Karriereplanung von Spielmacher Florian Wirtz. Sollte Alonso seine Zelte bei Bayer im Sommer abbrechen, könnte Wirtz zeitnah ebenfalls seinen Abgang verkünden.

Wirtz soll Mannschaft führen

Allgemein wird jedoch angenommen, dass der 21-Jährige erst nach der Weltmeisterschaft 2026 zu einem absoluten Topklub wechselt. In der kommenden Saison soll Wirtz zunächst zusammen mit Granit Xhaka (32) die neue Mannschaft nach dem Umbruch führen, wie die ‚Sport Bild‘ berichtet.

Und der hat es laut dem Fachmagazin in sich: Mindestens zehn Profis der ersten Mannschaft stehen bei Bayer auf dem Sprung. Abwehrchef Jonathan Tah (29) wird den Verein bekanntermaßen nach zehn Jahren verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sollen auch die Leihspieler Nordi Mukiele (27/Paris St. Germain), Mario Hermoso (29/AS Rom) und Emiliano Buendía (28/Aston Villa) nicht gehalten werden.

Verkaufskandidaten ausgemacht

Dazu gibt es diverse Verkaufskandidaten. Klar ist, dass Victor Boniface (24) Bayer im Sommer verlassen soll. Nach dem im Winter gescheiterten Wechsel zu Al Nassr erhofft sich die Werkself allerdings nur noch mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Nigerianer. Dazu wird mit einem Abgang von Jeremie Frimpong (24) gerechnet, der für die festgeschriebene Ablöse von 40 Millionen Euro gehen kann. Der FC Liverpool soll stark interessiert sein, aber auch Real Madrid hat den Schienenspieler noch auf dem Zettel.

Auch Jonas Hofmann (32) werden keine Steine in den Weg gelegt, wenn er sich andernorts den Wunsch nach mehr Spielzeit erfüllen möchte. Arthur (22), dessen Entwicklung nach einigen Verletzungen stagniert und auch Aleix García (27), der nicht ins taktische Schema bei Leverkusen zu passen scheint, dürfen sich beide ebenfalls nach neuen Klubs umsehen.

Zugangsplanung im Wartestand

Eine weitere große Baustelle ist die Torhüterposition. Lukas Hradecky (35) sieht seinem Karriereende entgegen und könnte im letzten Vertragsjahr als Ersatztorhüter fungieren. Matej Kovar (24), der in den vergangenen beiden Jahren an den Status als neue Nummer eins herangeführt werden sollte, zeigte immer wieder Schwächen.

Nicht zuletzt im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Bayern (0:3, 0:2) patzte der Tscheche. Daher sondiert Bayer den Markt nach Alternativen. Kovar wiederum möchte sich laut der ‚Sport Bild‘ nicht weiter mit der Rolle als Ersatzmann oder Pokaltorhüter arrangieren und würde den Verein verlassen, wenn ein neuer Keeper mit Ambitionen verpflichtet werden sollte.

Auf die Verantwortlichen bei der Werkself wartet eine Menge Arbeit. Bereits in der laufenden Länderspielphase sollen einige wichtige Entscheidungen getroffen werden. Erst ab April – also nach der voraussichtlichen Alonso-Entscheidung – soll es bei potenziellen Neuzugängen in die heiße Phase gehen. Diese wollen natürlich wissen, wer in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht.