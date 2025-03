Bayer-Verbleib: Schnelle Entscheidung von Alonso

An die historische Doublesaison kann Bayer Leverkusen nicht ganz anknüpfen – das war zu erwarten. Dennoch mischt die Werkself auch in dieser Spielzeit oben mit und belegt mit sechs Punkten Rückstand auf den FC Bayern Tabellenplatz zwei.

Wenig verwunderlich würde man Cheftrainer Xabi Alonso gerne über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen halten. Unterm Bayer-Kreuz steht der Fußballlehrer bis 2026 unter Vertrag. Das heißt allerdings nicht, dass er auch im Anschluss an die Saison in Leverkusen bleibt.

Eine finale Entscheidung ist offenbar noch im März zu erwarten. Das ist einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen. Konkret könnte die Verkündung am 27. März erfolgen, „wenn alle Nationalspieler von ihren Reisen zurückkommen“, so die Sportzeitschrift.

Bayer oder Real?

Beim deutschen Doublesieger gehe man davon aus, dass Alonso an Bord bleibt. Dann wollen Geschäftsführer Sport Simon Rolfes und Co. mit dem Spanier sogar verlängern, um einen ablösefreien Abgang 2026 zu vermeiden.

Begehrlichkeiten weckt Alonso insbesondere bei seinem Ex-Klub Real Madrid. Es ist kein Geheimnis, dass die Königlichen den 43-Jährigen als Wunschnachfolger von Carlo Ancelotti auserkoren haben. Der 65-Jährige ist ebenfalls noch bis 2026 an Real gebunden – spricht das für ein Trainerkarussell erst im kommenden Jahr?