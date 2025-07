Adli lässt Bayer-Zukunft offen

Amine Adli von Bayer Leverkusen hat über seine Zukunft gesprochen. Der ‚L‘Équipe‘ sagt der 25-jährige Offensivspieler: „Nach vier Jahren und so vielen Emotionen ist es meiner Meinung nach normal, sich Fragen zur Zukunft zu stellen.“

Am wichtigsten ist es Adli, wieder regelmäßig zu spielen: „Ich habe Lust, wieder auf meiner Position zu spielen, sei es auf der rechten Seite oder als zweiter Stürmer. Mit Freiheit, Verantwortung, Rhythmus und Vertrauen kann ich gute Saisons spielen und den letzten Schritt in meiner Karriere machen.“ Die Abgänge seiner ehemaligen Teamkollegen Florian Wirtz, Jonathan Tah und Jeremie Frimpong berühren Adli: „Ich stand den dreien in der Kabine sehr nahe. Ich war die ganze Zeit bei ihnen. Es wird etwas ganz Besonderes sein, ohne sie neu anzufangen.“ Auf den neuen Bayer-Trainer Erik ten Hag hält der Marokkaner große Stücke: „Man weiß nie, wie es mit einem Trainer läuft, aber er hat einen offensiven Spielstil, er fördert junge Spieler enorm und ich denke, sein Profil passt perfekt zur Bayer-Strategie. Ich habe keine Zweifel an ihm.“