Krisengespräch: Bayer-Star im Sommer weg?

Das Kapitel Bayer Leverkusen neigt sich für Jonas Hofmann (32) womöglich dem Ende zu. Der ‚Bild‘ zufolge wird Geschäftsführer Sport Simon Rolfes zeitnah das Gespräch mit dem Offensivspieler suchen, um über die Zukunft zu reden.

Hofmann war 2023 für zehn Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zur Werkself gekommen und gehörte anfangs noch zum erweiterten Stammpersonal. In dieser Spielzeit kommt der frühere deutsche Nationalspieler (23 Länderspiele) aber so gut wie gar nicht mehr zum Zug. Ergo bringt das Boulevardblatt eine frühzeitige Trennung ins Spiel, obwohl Hofmann vertraglich bis 2027 an den Doublesieger gebunden ist.