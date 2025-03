Liverpools Trumpf im Frimpong-Poker

Arne Slot legt sich für eine Zusammenarbeit mit Landsmann Jeremie Frimpong ins Zeug. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ stehen der Liverpool-Coach und Bayer Leverkusens rechter Außenbahnspieler „regelmäßig“ in Kontakt. Darüber hinaus soll sich Slot schon im vergangenen Sommer für eine Verpflichtung des 24-Jährigen ausgesprochen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Frimpong ist vertraglich bis 2028 an die Werkself gebunden, kann aber für festgeschriebene 40 Millionen Euro den Verein verlassen. Zuletzt hieß es, dass der niederländische Nationalspieler (zehn Länderspiele) eigentlich einen Wechsel in La Liga zum FC Barcelona oder zu Real Madrid priorisieren würde.

Bleibt also abzuwarten, ob Slots Avancen Früchte tragen. Fakt ist, dass man sich an der Anfield Road auf einen möglichen Abgang der rechten Außenbahnspieler um Trent Alexander-Arnold (26) und Mohamed Salah (32) vorbereiten muss, die Stand jetzt beide im Anschluss an die Saison ablösefrei wechseln dürfen. Als Frimpong-Alternative soll der LFC auch Ansgar Knauff (23/Eintracht Frankfurt) ins Visier genommen haben.