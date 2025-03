„German Wonderkid“ zu den Reds? | Falsche Rote für Hummels

Knauff statt Salah?

In England geht ein wildes Gerücht um. So berichtet ‚CaughtOffside‘, dass der FC Liverpool großes Interesse an Ansgar Knauff (23) zeigt. Der pfeilschnelle Profi von Eintracht Frankfurt sei an der Anfield Road „eine Option, um die Angriffspositionen zu stärken“, heißt es. Und das Portal aus England hat auch eine mögliche Ablösesumme parat. Rund 25 Millionen Euro sollen nötig sein, um die Frankfurter von einem Verkauf zu überzeugen.

Der gebürtige Göttinger ist noch bis 2028 an die SGE gebunden. Knauff ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar und hat in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend zehn Scorerpunkte gesammelt. Ob das alles allerdings reicht, um den noch immer möglichen Abgang von Mo Salah (32) im Sommer zu kompensieren? Äußerst zweifelhaft.

Fehlentscheidung bei Hummels-Rot?

Bei Mats Hummels und der AS Rom ging es gestern rund. Schon nach elf Minuten musste der Innenverteidiger mit Rot vom Platz. Die Roma verlor 1:3 gegen Athletic Bilbao und schied aus. Grund genug für den 36-Jährigen, auf Social Media zu Kreuze zu kriechen: „Ich möchte mich bei unseren Fans und meinen Teamkollegen entschuldigen. Ich habe heute alle mit einem Fehler enttäuscht, der einfach nur dumm und schrecklich war.“ Doch damit nicht genug. Hummels hadert extrem mit dem Aus seines Teams: „Früher konnte sich mein Team auf diese Spiele verlassen, jetzt versaue ich es und raube dem ganzen Verein den Traum vom Europa League-Sieg.“

Ganz so eindeutig war die Entscheidung nicht, meint Manuel Gräfe. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter sprang Hummels per Social Media zur Seite und zweifelte an, dass die Rote Karte regelgerecht war. „Rote Karte für Hummels: Fehlentscheidung. […] Es ist kein Foulspiel. Hummels spielte den Ball eindeutig und der Stürmer simulierte ein Foulspiel. Er hechtete kurz vor dem Kontakt mit dem rechten Bein und sprang gleichzeitig mit dem linken Bein.“ Das hilft jedoch weder Hummels noch seinen Teamkollegen. Vielleicht können die Fans ihm ja trotzdem verzeihen.