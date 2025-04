40 Millionen: Drei Topklubs wollen Lobotka

Stanislav Lobotka von der SSC Neapel weckt Begehrlichkeiten bei internationalen Topklubs. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, sind der FC Barcelona, Paris St. Germain und Manchester United an den Diensten des 65-fachen slowakischen Nationalspielers interessiert. Der 30-Jährige war im Januar 2020 für 24 Millionen Euro von Celta Vigo nach Neapel gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2027. Als mögliche Ablösesumme stehen 40 Millionen Euro im Raum.

Lobotka selbst fühlt sich in Italien aber wohl und sieht im Verein eine große Qualität. „Ich spüre die Verantwortung, weil ich seit mehr als fünf Jahren hier bin. Jeden Tag, an dem ich arbeite, um der Mannschaft zu helfen, versuche ich, auf dem Platz ein Anführer zu sein. Wenn wir den Ball haben, versuche ich, allen zu helfen, das Spiel zu gewinnen. Wir sind eine wirklich gute Mannschaft sowohl auf als auch abseits des Platzes“, so der Mittelfeldspieler. In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend bislang auf 32 Pflichtspiele, in denen er einen Treffer vorbereitete.