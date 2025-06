RB: Bleibt Sesko doch?

Der Berater von Benjamin Sesko hat bestätigt, dass im Poker um den Stürmer von RB Leipzig noch nichts entschieden ist. Gegenüber Fabrizio Romano sagt Elvis Basanovic: „Er wird RB Leipzig erst verlassen, wenn wir einen besonderen Verein, ein besonderes Projekt mit einem besonderen Trainer erkennen.“ Die ‚Sport Bild‘ hatte berichtet, dass sich der 22-Jährige bereits mit dem FC Arsenal einig sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir respektieren RB Leipzig und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass RB Leipzig auch unsere Entscheidung für den nächsten Schritt respektieren wird, wenn wir uns dafür entscheiden“, so Basanovic, der auch einen Verbleib über den Sommer hinaus offenlässt. „Es kann nächste Woche sein. Oder nächstes Jahr, oder in 3 Jahren.“ RB hat in der vergangenen Saison die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe verpasst, der Vertrag des Slowenen läuft noch bis 2029.