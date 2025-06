Barça schnappt sich García – ter Stegen vor dem Aus?

Kaum eine Torwartaktie wurde in den vergangenen Monaten so heiß diskutiert wie jene von Joan García. Der Spanier erlebte bei Espanyol Barcelona in der abgelaufenen Saison seinen endgültigen Durchbruch. Halb Europa war hinter dem 24-Jährigen her, auch Bayer Leverkusen zeigte zwischenzeitlich Interesse. Nun ist klar, wohin es den Schlussmann zieht.

Wie der FC Barcelona bekanntgibt, wechselt der Spanier innerhalb der Stadtmauern zum spanischen Meister und unterschreibt einen bis 2031 datierten Vertrag. Die Katalanen ziehen die Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro für García.

Der Transfer könnte gleichzeitig das Aus für Marc-André ter Stegen (33) bedeuten, den Barça gerne von der Gehaltsliste streichen würde. Interesse an der deutschen Nummer eins zeigten zuletzt der türkische Meister Galatasaray und Al Hilal aus Saudi-Arabien.