Einigung: Gil vor Tottenham-Abschied

Bryan Gil möchte Tottenham Hotspur in diesem Sommer endgültig den Rücken kehren. Nach Informationen von Fabrizio Romano ist der 23-Jährige fest entschlossen, zum FC Girona zu wechseln. Der Flügelspieler hat sich demzufolge mit dem spanischen Klub auf persönliche Bedingungen geeinigt und das Lager des Spielers habe die Spurs über den Wechselwunsch informiert.

Die Verhandlungen zwischen den Vereinen haben bereits begonnen. Gil war 2021 für 25 Millionen Euro vom FC Sevilla nach London gewechselt. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und wurde zwischenzeitlich zunächst an den FC Valencia und dann an seinen Jugendklub Sevilla verliehen. In der vergangenen Saison kam der Spanier lediglich auf elf Einsätze in der Premier League. Nun möchte Gil permanent in La Liga zurückkehren.