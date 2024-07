Das Geld ruft: Diaby wechselt in die Wüste

Erst im vergangenen Jahr war Moussa Diaby für 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Aston Villa gewechselt. Nun trennen sich die Wege schon wieder, der französische Angreifer wird für knapp 60 Millionen Euro an Al Ittihad verkauft.

Die Saudis statten den flinken Flügelflitzer mit einem Arbeitspapier bis 2029 aus. In Dschidda geht Diaby künftig unter anderem mit Karim Benzema (36) an den Start. N’Golo Kanté (33) könnte dagegen wieder in die Premier League zurückkehren.

Mit den Villans wäre Diaby in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse vertreten gewesen. Stattdessen entscheidet sich der 25-Jährige trotz eines noch bis 2028 datieren Kontrakts für eine Luftveränderung und folgt dem Lockruf des Geldes.