Tolle Nachrichten von van Gaal | Mondpreis für Jackson

Lang lebe die Legende

In den vergangenen Wochen und Monaten ist es um Louis van Gaal still geworden. Die Trainer-Legende ist seit zwei Jahren nur noch beratend für Ajax Amsterdam tätig, außerdem konzentrierte sich der 73-Jährige auf den Kampf gegen den Prostatakrebs.

Und diesen Kampf hat der ehemalige Coach des FC Bayern offenbar gewonnen. „Ich habe keine Beschwerden mehr durch den Krebs“, sagte van Gaal in der niederländischen Sendung ‚Humberto‘. Tolle Nachrichten nach einer schweren Zeit, in der der Niederländer mehrfach operiert werden musste. „Damals sah es alles schlecht aus. Aber letztendlich ist alles gut gegangen, sodass ich jetzt damit umgehen kann. Ich werde immer fitter“, so der langjährige Bondscoach.

Technische Mängel zum Wucherpreis

Der FC Chelsea hat in diesem Sommer mal wieder fleißig investiert – allen voran in die Offensive. 65 Millionen Euro für Jamie Gittens (20), 34 Millionen für Estêvão (18) und zusammen knapp 100 Millionen für Liam Delap (22) und João Pedro (23). Klar, dass dann auch auf der Seite der Einnahmen kräftig was passieren muss.

Nicolas Jackson (24) etwa hat keine Zukunft mehr an der Stamford Bridge, Enzo Maresca hat kein Vertrauen in den Senegalesen, der seit seiner Ankunft vor zwei Jahren eher mit technischen Unzulänglichkeiten als mit Kaltschnäuzigkeit auffällt und deshalb regelmäßig in der Kritik steht. Wirklich dringend wollen die Blues ihren Stürmer aber offenbar nicht loswerden. Laut der ‚Daily Mail‘ verlangen sie 115 Millionen Euro für Jackson. Ein absoluter Wucherpreis, den der Angreifer noch nicht rechtfertigen konnte. Fraglich, ob der interessierte AC Mailand sich nicht lieber andernorts umschaut.