Erster Versuch von Juve: Mini-Angebot für Sancho

Für Jadon Sancho könnte es derzeit weitaus besser laufen. In den Planungen von Manchester United spielt der Flügelstürmer keine Rolle mehr. Vielmehr wollen die Red Devils den 25-Jährige gerne verkaufen und sein üppiges Gehalt einsparen. Ein Ausweg bietet sich offenbar in Richtung Serie A.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn laut Gianluca Di Marzio drückt Juventus Turin aufs Gaspedal. Die Bianconeri haben dem Bericht des italienischen Journalisten zufolge ein erstes Angebot an United gesendet. Die Offerte liegt bei schlappen zehn Millionen Euro, über Bonuszahlungen könnte die Summe aber noch steigen.

Ob sich die Verantwortlichen in Manchester damit zufriedengeben, bleibt abzuwarten. 2021 verpflichtete United den 23-fachen Nationalspieler für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund. Zwischenzeitlich wechselte Sancho per Leihe zurück zum BVB und später zum FC Chelsea. An seine Glanzleistungen aus früheren Tagen konnte er aber nie anknüpfen.