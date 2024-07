Chelsea-Kandidat Durán: „Froh über Gerüchte“

Mittelstürmer Jhon Durán flirtet öffentlich mit einem Abschied von Aston Villa noch in diesem Sommer. Gegenüber ‚ESPN‘ sagte der 20-jährige Kolumbianer, der unter anderem beim FC Chelsea ein Transferkandidat ist: „Mit der Hilfe meines Agenten und meines Vaters nehme ich es sehr gelassen, wir gehen alles nach und nach an, natürlich ist es für meine Karriere sehr wichtig, dass mein Name von so großen Teams gehört wird. Ich bin froh, dass es diese Gerüchte gibt, und hoffen wir, dass etwas Konkretes passiert.“

Durán hat innerhalb der Premier League Interesse von West Ham United geweckt. Chelseas Interesse besteht schon seit Jahresbeginn, die Blues unternahmen zuletzt intensivere Bemühungen um Durán. Bei Villa spielt der Youngster hinter England-Stürmer Ollie Watkins (28) nur die zweite Geige im Sturm und sehnt sich dementsprechend nach einer neuen Herausforderung. Im Januar 2023 war der Linksfuß für rund 16,5 Millionen Euro von MLS-Klub Chicago Fire zu Aston Villa gewechselt. Der Klub aus Birmingham will seinerseits nun 40 Millionen Euro Ablöse für Durán kassieren. Sein Vertrag ist noch bis 2028 gültig.