Füllkrug ist zurück

Niclas Füllkrug ist nach fast dreimonatiger Verletzungspause wieder in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Bei der Auswärtsniederlage von West Ham United gegen die Wolverhampton Wanderers (0:1) am Dienstagabend wurde der deutsche Nationalspieler in der Halbzeit eingewechselt, konnte aber nichts Zählbares für sein Team erreichen, das in der Rückrunde weiter in einem Negativtrend feststeckt.

Die Hammers konnten seit Jahresbeginn lediglich drei von elf Spielen in der Premier League gewinnen, verloren dabei sechsmal. Der ehemalige Dortmunder hatte sich Anfang Januar im FA Cup-Spiel gegen Aston Villa (1:2) am Oberschenkel verletzt und war seitdem ausgefallen.