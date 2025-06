Nottingham vor 22-Millionen-Doppelschlag

Juventus Turin steht offenbar kurz vor dem Verkauf von gleich zwei Flügelspielern in die Premier League. Wie ‚ESPN‘ berichtet, besteht eine Einigung mit Nottingham Forest über die Transfers von Timothy Weah (25) und Samuel Mbangula (21). Laut ‚Sky Italia‘ zahlt der englische Klub rund 22 Millionen Euro für das Duo – 14 Millionen für Weah und acht Millionen für Mbangula. Dem Vernehmen nach müssen lediglich noch letzte Vertragsdetails mit den Spielern geklärt werden, bevor der Deal finalisiert werden kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der US-amerikanische Nationalspieler Timothy Weah, Sohn von Ballon-d’Or-Gewinner George Weah, kam in der abgelaufenen Saison auf 42 Pflichtspieleinsätze für die Bianconeri und steuerte sechs Tore sowie fünf Vorlagen bei. Samuel Mbangula feierte in derselben Spielzeit seinen Durchbruch im Profikader der Alten Dame. Der belgische U21-Nationalspieler stand wettbewerbsübergreifend in 32 Partien auf dem Platz, erzielte vier Treffer und bereitete fünf weitere vor. Zuletzt wurde der Außenstürmer auch mit mehreren Bundesligisten in Verbindung gebracht – unter anderem zeigte der VfL Wolfsburg konkretes Interesse.