Atlético holt Ex-Stuttgarter González

von Fabian Ley - Quelle: atleticodemadrid.com
Nico González beim Walk-In für Juventus Turin bei der Klub-WM 2025 @Maxppp

Der Ex-Stuttgarter Nico Gonzaléz setzt seine Karriere in La Liga fort. Wie Atlético Madrid offiziell mitteilt, wechselt der Flügelspieler leihweise von Juventus Turin in die spanische Hauptstadt. Die Rojiblancos verfügen darüber hinaus über eine Kaufoption, die bei gewissen Bedingungen zu einer Kaufpflicht werden kann.

Atlético de Madrid
¡Bienvenido, Nico Gonzalez! 🔴⚪🇦🇷
Erst vor einem Jahr hatte Juve den 27-jährigen Argentinier zunächst vom AC Florenz ausgeliehen, in diesem Sommer aktivierte sich die Kaufpflicht in Höhe von rund 28 Millionen Euro. Für die Bianconeri steuerte González in 40 Partien fünf Tore und vier Vorlagen bei.

